الحرس الثوري يعلن توسيع مهام بحريته في المياه البعيدة

العالم - إيران



وفي تصريح لوكالة تسنيم قال الأدميرال تنكسيري: يتم اليوم تصميم وإنتاج جميع المعدات المطلوبة من قبل الضباط الشباب والعلماء الملتزمين في بلادنا، ولدينا اكتفاء في جميع المجالات مثل الطائرات والسفن والغواصات المسيرة والصواريخ والحرب الإلكترونية والبحرية الجوية والمعدات السطحية والعائمة، ولسنا بحاجة إلى مساعدات خارجية، بل يمكننا حتى أن نكون مصدرين.

وفيما يتعلق بمواجهة القوى الأجنبية، قال الأدميرال تنكسيري: إن وجودها في هذه المنطقة هو فقط للاستعمار والنهب وإثارة الفتنة وزعزعة الأمن، ولا نعتبر وجودها في هذه المنطقة شرعيا.

وأضاف: أميركا وراء كل فتنة وحرب في العالم.. الشعوب استيقظت اليوم ولم يعد بإمكان أميركا أن تضطهدها.

وأكد الأدميرال تنكسيري بالقول: نحذر الأميركيين وعليهم وقف هذه الأعمال الشريرة في أسرع وقت ممكن، وبدلا من التطاول على أرواح وممتلكات الشعوب المضطهدة في العالم، عليهم معالجة مشاكل بلادهم المنهارة العديدة.

وتابع: بالطبع في المواجهات نتصرف بمهنية كاملة ووفقا للقوانين المتعارف عليها دوليا وذلك نتيجة لإشرافنا الاستخباراتي البحري. وإذا حدث شيء ما، كما هو الحال دائما، فإننا سنواجهه بقوة وصلابة، ونمرغ أنف أي مهاجم بالتراب، ولا نمازح أحدا في هذا الأمر.