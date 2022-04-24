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عُمان: سهلنا الإفراج عن 14 أجنبيا محتجزين في صنعاء

عُمان: سهلنا الإفراج عن 14 أجنبيا محتجزين في صنعاء
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.

العالم- سلطنة عمان

وأضافت الوزارة في بيان أن "السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة".

كما أضافت الوزارة أنه تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

تأتي التطورات الحالية في ظل هدنة أعلنتها الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري وتستمر لمدة شهرين، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى إعادة تشغيل مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيا، وفتح المعابر والطرقات في مدينة تعز المحاصرة وعدد من المحافظات.

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عُمان: سهلنا الإفراج عن 14 أجنبيا محتجزين في صنعاء