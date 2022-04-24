الرئيس الايراني يهنئ المنتخب الوطني للمصارعة الحرة بعد تتويجه بلقب آسيا

العالم - إيران



وأكد رئيسي في برقية التهنئة التي بعثها بالمناسبة أن "هذا النصر الذي تحقق بفضل همم شبان المصارعة الإيرانيين، قدم أنموذجا جديدا حول اقتدار وإرادة وطاقات الشريحة الشبابية في إيران".

وأضاف أن "إحراز المنتخب الإيراني الميداليات الملونة خلال منافسات بطولة آسيا للمصارعة الحرة، يبعث على الفخر والاعتزاز وأدخل السرور في قلوب الشعب جميعا ولاسيما هواة الرياضة".

وهنا الرئيس الإيراني "الشعب الإيراني الشريف" بهذا الانتصار القيم، كما ثمن جهود المصارعين ومدربيهم وسائر الكوادر المعنية بهذه الرياضة داخل البلاد.

يذكر أن المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة، تمكن خلال منافسات بطولة آسيا- رجال 2022 التي أقيمت باستضافة منغوليا، من إحراز 6 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وتسجيل 202 نقطة، ليتوج بلقب هذه البطولة.