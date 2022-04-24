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الانتخابات الرئاسية الفرنسية:

نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية بلغت 63.23% حتى الخامسة مساء

نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية بلغت 63.23% حتى الخامسة مساء
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة الخامسة مقارنة بـ65% خلال ذات الوقت من الجولة الأولى.

العالم - أوروبا

قال بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن "نسبة الإقبال على التصويت (جولة الإعادة بين الرئيس إيمانويل ماكرون و منافسته مارين لوبان) بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة 5 مساء" وذلك مقارنة بـ" 65 في المئة خلال الوقت ذاته بالجولة الأولى".

وأضاف أن خلال "الجولة الثانية من الانتخابات لعام 2017، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 65.30 في المئة حتى الساعة 5 مساءً".

وفي الـ11 من الشهر الجاري، أعلنت الداخلية الفرنسية أن ماكرون حصل على 27.84 في المئة ومنافسته مارين لوبان على 23.15 في المئة من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وتابعت الوزارة أن "ماكرون حصد أصوات 9 ملايين و578 ألفا و785 شخصا، ومنافسته مرشحة حزب التجمع الوطني لوبان 8 ملايين 136 ألفا 369 شخصا".

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