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مقتل مغربي برصاص الأمن الفرنسي.. والتحقيقات تبرئ الشرطة!

مقتل مغربي برصاص الأمن الفرنسي.. والتحقيقات تبرئ الشرطة!
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

توفي مغربي يبلغ من العمر 26 عامًا، قالت قوات حفظ الأمن في فرنسا إنها هددها بسكين في بلوا (وسط) متأثرًا بإصابته برصاص الشرطة، حسبما أعلن القضاء الفرنسي.

العالم - المغرب

وتوفي الرجل في المستشفى أمس السبت، فيما قال المدعي العام بالمدينة، في بيان، اليوم الأحد، إن تحقيقًا جنائيًّا في محاولة قتل عناصر من شرطة قسم بلوا قد فتح بحقه، وسيجري تشريح الجثة لتحديد الأسباب الدقيقة لوفاته، وفق شبكة يورو نيوز.

وخلصت العناصر الأولى من التحقيق إلى أن الشرطي الذي أطلق النار على المغربي تصرف دفاعًا عن النفس، وفق ما أشارت إليه النيابة.

وبحسب النيابة، كان المهاجم يتجول مساء الخميس في شوارع بلوا ومسلحاً بسكين، وطلبت منه الشرطة إلقاء سلاحه عندما كان عند مدخل دار للمسنين، لكنه سار نحوهم مُهدداً، فاستخدمت الشرطة صاعقاً كهربائياً قاذفة كرات دفاعية دون جدوى.

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