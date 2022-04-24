ماكرون يعترف: مارين لوبان استغلت فشلي في هذه النقطة

العالم - أوروبا

وكان الرئيس المنتمي لتيار الوسط والمؤيد لأوروبا يتصدر قبل يومين من التصويت استطلاعات الرأي بفارق نحو عشر نقاط عن منافسته المناهضة للهجرة والمتشككة في الاتحاد الأوروبي.

لكن النسبة المرتفعة المحتملة للممتنعين عن التصويت والغضب من بعض سياسات ماكرون، وأسلوبه الحاد في بعض الأحيان، أمور تجعل إعادة انتخابه مسألة غير محسومة.

وقال ماكرون لراديو "فرانس إنتر"، اليوم الجمعة، إن لوبان "تمكنت من اغتنام بعض ما لم نتمكن من اغتنامه، اغتنام بعض الأمور التي لم أتمكن من فعلها لتهدئة قدر من الغضب والاستجابة سريعاً لما يريده الناخبون".

وأضاف أن "اليمين المتطرف يعيش على مشاعر الخوف والاستياء".

وقالت المرشحة الفرنسية مارين لوبان إن ماكرون "يجسد نخبوية خذلت الشعب". وتشمل سياساتها "فرض حظر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ومنح المواطنين الفرنسيين الأولوية في الوظائف والمزايا والحد من قواعد أوروبا بشأن السفر عبر الحدود"، مضيفة أنه (ماكرون) "لا يحب الفرنسيين".

وفي وقت سابق، زار الرئيس الفرنسي ضاحية متعددة الثقافات للطبقة العاملة شمال باريس لاجتذاب الناخبين اليساريين، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسته مارين لوبن.

وجاءت زيارته بعد اشتباك المنافسين الاثنين بشكل حاد في مناظرة متلفزة الأربعاء، إذ قال ماكرون إن خطة لوبان لمنع النساء المسلمات في فرنسا من ارتداء الحجاب علناً ستثير "حرباً أهلية" في البلاد، التي تؤوي أكبر عدد من السكان المسلمين في غرب أوروبا.