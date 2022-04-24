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زيلينسكي يجتمع مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في كييف

زيلينسكي يجتمع مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في كييف
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

وصل وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة يوم الأحد إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

العالم - أوروبا

وقال أليكسي أريستوفيتش مستشار زيلينسكي في وقت متأخر من اليوم، إن أنتوني بلينكين ولويد أوستن وصلا إلى كييف واجتمعا مع زيلينسكي في كييف.

وأضاف أريستوفيتش "لم يكن المسؤولون الأمريكيون ليأتوا إلى هنا لو لم يكونوا مستعدين لإعطاء أسلحة".

وكتب زيلينسكي على "تويتر" "الصداقة والتعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ويفترض أن تركز النقاشات خصوصا على إرسال أسلحة أمريكية لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني قد قال يوم السبت إنه سيلتقي وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في العاصمة الأحد.

وأضاف أنه سيبحث مع بلينكن وأوستن أنواع الأسحة التي تحتاجها أوكرانيا للتصدي للعملية العسكرية الروسية.

يشار إلى أن زيارة أوستن وبلينكن هي الأولى من نوعها، التي يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

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زيلينسكي يجتمع مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في كييف

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