الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الإحتلال يقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية

جيش الإحتلال يقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بعدد من القذائف منطقة بين مجدل زون وزبقين جنوب لبنان.

العالم - لبنان

قالت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، إن قوات المدفعية "الإسرائيلية" قصفت أهدافا في لبنان وتطلق النار باتجاه موقع إطلاق القذيفة الصاروخية".

وأضافت أن ذلك يأتي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه "الأراضي الإسرائيلية".

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

على جانب آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" على حسابها بموقع تويتر، بسماع دوي انفجارات في شمال البلاد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن جيش الإحتلال قوله إن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة في الخليل الغربي.

ولم ترد التقارير وقوع إصابات أو أضرار.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من لبنان تجاه "إسرائيل" منذ أغسطس/آب 2021، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنذاك أن قوات حزب الله أطلقوا 19 قذيفة من منطقة شمال شبعا باتجاه إسرائيل سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود، كما تم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة، فيما رد جيش الإحتلال بشن غارات على جنوب لبنان.

روابط ذات صلة

سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في الأراضي المحتلة

السيد نصر الله: ندعو إلى التحقيق السريع في قضية قارب طرابلس ومنع الفتنة

الشيخ قبلان: هناك قرار أمريكي بمشاركة إقليمية لتفكيك لبنان ورفع المتاريس

هجوم مسلح على فريق مسلسل بطلوع الروح في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جيش الإحتلال يقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية

زيلينسكي يجتمع مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في كييف

سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في الأراضي المحتلة

السيد نصر الله: ندعو إلى التحقيق السريع في قضية قارب طرابلس ومنع الفتنة

ماكرون: الفرنسيون منحوني ثقتهم لقطع الطريق أمام 'أقصى اليمين'

VAR.. بطولة كأس ايران.. وفرق غير مرشحة في النهائي