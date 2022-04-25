الانتقادات للحكومة في المغرب وتصاعد الاحتقان.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

وبعد نحو ثمانية أشهر على تنصيب حكومة جديدة تجد نفسها اليوم أمام وضع غير مستقر، تطبعه علامات الهشاشة وحالات الاضطراب والاحتجاجات المتكررة.

انتقادات من المعارضة للحكومة ومطالبات باستقالتها في ظل عجزها عن مواجهة الواقع والتخفيف من الغلاء في وقت كشف فيه تقرير للمندوبية السامية للتخطيط ان أوضاع المغاربة المعيشية تدهورت خلال زمن الحكومة الحالية بشكل لم يعرفوه منذ عام 2008.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش الاحتقان الاجتماعي في المغرب والانتقادات المستمرة للحكومة وسياستها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

محمد شهاب الإدريسي – المدير التنفيذي لمكز الدراسات المستقبلية

أبو بكر المنخاري – باحث سياسي