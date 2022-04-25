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انفوغرافيك.. تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية

انفوغرافيك.. تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل روسيا على متنها عسكرييها إلى سوريا.

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