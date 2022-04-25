يوم القدس العالمي وهبة الشباب الفلسطيني.. الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ صهيب حبلي انه لا شك ان اختيار الامام الخميني (قدس سره) لهذا اليوم هو ليس اختيارا شخصيا انما هو الهام من الله تبارك وتعالي.

وأضاف ان اختيار يوم الجمعة وآخر اسبوع من رمضان أمر لا خلاف فيه عند جميع المسلمين وأشار الى انه لو لم يتحدث الامام الخميني عن يوم القدس العالمي لأصبحت فلسطين اليوم مثل الاندلس.

الشيخ صهيب حبلي أكد ان الامام الخميني عندما اطلق هذا اليوم جعله أولويات والقضية المركزية، مشيرا الى ان المميز في هذا العام هو ان الهبة التي جائت عند الشباب الفسطيني، جائت قبل يوم القدس ولذلك سوف نرى العالم الاسلامي باجمعه يخرج نصرة للقدس.

وأضاف ان احياء يوم القدس هو احياء للأمة والرجوع الى القضية الأساس وان كل ما بنائه الاعداء في اشغال الناس وابعادهم عن البوصلة الحقيقية يأتي يوم القدس ليعيد البوصلة ويوقظ الهمم.

من جهته قال الباحث في القضايا الإقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي ان اعلان يوم القدس العالمي من قبل الامام الخميني (قدس سره) لا ينفصل عن الموقف من الكيان الاسرائيلي والمشروع الصهيوني.

وأضاف ان يوم القدس هو جزء من منظور كامل ومتكامل لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان يوم القدس هو يوم المستضعفين لان الشعب الفلسطيني في هذا العصر هو الشعب الوحيد المستضعف.

الدكتور طلال عتريسي أضاف ان شهر رمضان شهر مقدس لدى المسلمين واحيائه واجب على المسلمين وان الامام الخميني ربط قضية القدس بهذا الشهر ليكون احياء يوم القدس جزء من الشعائر الاساسية.

وأكد ان تسمية يوم القدس في شهر رمضان يعني ان هذا الشعار ليس شعارا سياسيا ولم يكن شعارا للإستهلاك.

بدوره قال الخبير بالشؤون الاسرائيلية عادل شديد ان ما يميز الذكرى السنوية ليوم القدس العالمي هو تزامنها مع الهبة المقدسية والفلسطينية للدفاع عن المسجد الاقصى.

وأضاف ان اليوم يلتحم البعد العربي والاسلامي مع البعد الفلسطيني في الوقت الذي راهن فيه الاحتلال والاستعمار والولايات المتحدة بتفكيك القضية الفلسطينية وقطع والغاء وابعاد بعدها الاسلامي واخراج المسلمين من الصراع والقضية.

عادل شديد أضاف ان يوم القدس يأتي ليؤكد ان قضية القدس هي قضية اسلامية وعربية وفلسطينية. مؤكدا ان اليوم الرسالة واضحة بانه في الوقت الذي يعتقد فيه الاسرائيلي ان القضية الفلسطينية شطبت لا يزال القدس والمسجد الاقصى يشكل جوهر القضية لدى المسلمين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

الشيخ صهيب حبلي – عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية والدولية

عادل شديد – خبير بالشؤون الاسرائيلية