تعرضان ارهابيان تحبطهما قوات اللواء 24 للحشد الشعبي في خانقين

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وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عناصر من فلول “داعش” الإرهابي شنوا تعرضا على احدى النقاط التابعة للفوج الثالث في اللواء 24 بالحشد الشعبي في منطقة سيد بهلول التابعة لناحية حمرين في قضاء خانقين، ما أدى التعرض الى تدمير الكاميرا الحرارية التابعة للفوج اعلاه، قبل ان تتصدى له قوة من الفوج".



وأضاف البيان، "كما احبطت قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي تعرضا لفلول “داعش” الارهابي قرب مجمع السد السكني في حمرين، حيث اسفرت عملية التصدي عن اصابة مقاتلين اثنين باللواء بجروح طفيفة".