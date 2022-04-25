الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة 5 مراهقين​​​​​​​ جراء إطلاق النار في مدينة أتلانتا الأمريكية

إصابة 5 مراهقين​​​​​​​ جراء إطلاق النار في مدينة أتلانتا الأمريكية
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أصيب 5 أشخاص في إطلاق نار وقع أمام محل للحلويات قرب سينتينيال بارك في مدينة أتلانتا الأمريكية.

العالم-الاميركيتان

وقالت شرطة أتلانتا، إن شجارا اندلع قرب سينتينيال بارك في المدينة قبل حصول إطلاق النار، الذي أدى إلى إصابة 5 مراهقين.

وأضافت: "لدى الوصول إلى مكان الحادث، عثرنا على ثلاثة مصابين، فيما كان قد تم نقل اثنين آخرين إلى مستشفى جرادي لمعالجتهما من جروحهما".

وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت في مكان الحادث على ثلاث بنادق وسيارة مسروقة.

وقال نائب رئيس شرطة أتلانتا تيموثي بيك، إن الشرطة تلقت مكالمة حول مجموعة من المراهقين قد تكون شاركت في الشجار". وأضافت: "لم تتح لنا الفرصة لتحديد ما إذا كانت المجموعة متورطة بشكل مباشر في هذا الحادث، لكن بالطبع سيكون ذلك جزءا من التحقيق".

روابط ذات صلة

شخص يضرم النار في نفسه أمام المحكمة العليا الأمريكية

مقتل 3 أشخاص على الاقل في إطلاق نار قرب واشنطن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كوريا الشمالية: علاقاتنا مع روسيا تدخل في "ذروة جديدة"

نهضة بركان المغربي يصعد لنصف نهائي كأس الكونفدرالية

إصابة 5 مراهقين​​​​​​​ جراء إطلاق النار في مدينة أتلانتا الأمريكية

واشنطن تخصص 713 مليون دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا و 15 دولة أخرى

العجري: يجب إعادة النظر في دور الأمم المتحدة لأداءها الضعيف جدا مع الهدنة

رئيس كتلة الوفاء: بقاء لبنان رهن باستمرار المقاومة