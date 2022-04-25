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بالفيديو.. عضو بتجمع العلماء المسلمين:

لو لا الامام الخميني (ره) لأصبحت فلسطين مثل الأندلس

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ صهيب حبلي انه لا شك ان اختيار الامام الخميني (قدس سره) لهذا اليوم هو ليس اختيارا شخصيا انما هو الهام من الله تبارك وتعالي.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استويدوهات بيروت أضاف ان اختيار يوم الجمعة وآخر اسبوع من رمضان أمر لا خلاف فيه عند جميع المسلمين وأشار الى انه لو لم يتحدث الامام الخميني عن يوم القدس العالمي لأصبحت فلسطين اليوم مثل الاندلس.

الشيخ صهيب حبلي أكد ان الامام الخميني عندما اطلق هذا اليوم جعله أولويات والقضية المركزية، مشيرا الى ان المميز في هذا العام هو ان الهبة التي جائت عند الشباب الفسطيني، جائت قبل يوم القدس ولذلك سوف نرى العالم الاسلامي باجمعه يخرج نصرة للقدس.

وأضاف ان احياء يوم القدس هو احياء للأمة والرجوع الى القضية الأساس وان كل ما أسسه الاعداء في اشغال الناس وابعادهم عن البوصلة الحقيقية يأتي يوم القدس ليعيد البوصلة ويوقظ الهمم.

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