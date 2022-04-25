لو لا الامام الخميني (ره) لأصبحت فلسطين مثل الأندلس

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استويدوهات بيروت أضاف ان اختيار يوم الجمعة وآخر اسبوع من رمضان أمر لا خلاف فيه عند جميع المسلمين وأشار الى انه لو لم يتحدث الامام الخميني عن يوم القدس العالمي لأصبحت فلسطين اليوم مثل الاندلس.

الشيخ صهيب حبلي أكد ان الامام الخميني عندما اطلق هذا اليوم جعله أولويات والقضية المركزية، مشيرا الى ان المميز في هذا العام هو ان الهبة التي جائت عند الشباب الفسطيني، جائت قبل يوم القدس ولذلك سوف نرى العالم الاسلامي باجمعه يخرج نصرة للقدس.

وأضاف ان احياء يوم القدس هو احياء للأمة والرجوع الى القضية الأساس وان كل ما أسسه الاعداء في اشغال الناس وابعادهم عن البوصلة الحقيقية يأتي يوم القدس ليعيد البوصلة ويوقظ الهمم.