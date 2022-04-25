شاهد..الحرب في أوكرانيا، واشنطن تدعم كييف بإلاسلحة

العالم - خاص بالعالم

بعد شهرين على بدء الحرب في أوكرانيا، وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان "أنتوني بلينكن" و"لويد أوستن" يلتقيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف ويتعهدان بمزيد من المساعدات العسكرية وعودة الدبلوماسيين الاميركيين الى اوكرانيا اعتبارا من الاسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية الاميركي "أنتوني بلينكن": "اود ان اعلن ان دبلوماسيينا سيعودون الى اوكرانيا، سنبدأ من لفيف غدا ومن ثم كييف، ماضون في مساعدة الأوكرانيين وتعزيز قدراتهم في المعركة، وضعنا استراتيجية لدعم أوكرانيا وروسيا فشلت في السيطرة عليها".

وفيما ابلغ الوزيران الرئيس الأوكراني "فلودومير زيلينسكي" بأن واشنطن ستقدم 322 مليون دولار لأوكرانيا في إطار مساعدات عسكرية خارجية جديدة ليصل إجمالي المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الحرب إلى حوالي ثلاثة فاصل سبعة مليار دولار، قال اوستن ان بلاده ستساعد أوكرانيا لتحقيق النصر في مواجهة الحرب الروسية.

وقال اوستن : "نعتقد أن بإمكاننا الفوز، يمكن للاوكرانيين الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة، نقوم بكل ما في وسعنا لإيصال الأسلحة المطلوبة وسائر أنواع الدعم العسكري، سنساعد أوكرانيا لتحقيق النصر في معركتها ضد روسيا، نريد أن نراها تضعف إلى درجة أنها لا تستطيع القيام بالأشياء التي فعلتها في غزو أوكرانيا".

وفي اول ردود الفعل على الخطوة الاميركية أرسلت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة لوقف توريد الأسلحة، معتبرة ان إرسال أسلحة إلى كييف لا يساهم في إيجاد حل دبلوماسي وتسوية للأزمة ويدفع نحو زيادة المخاطر وتفاقم الوضع على نحو أكبر.

ميدانيا افادت مصادر محلية بسماع دوي قصف عنيف في الأحياء الشمالية والغربية من مدينة دونيتسك فيما اعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب الحدود وقالت إن وحداتها الجوية استهدفت 56 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية الليلة الماضية، كما ان قواتها الصاروخية نفذت 19 ضربة ودمرت اربعة مراكز قيادة أوكرانية و اضافة الى مستودعات للذخيرة.