شاهد..بالخريطة، تطورات اليوم الـ61 للحرب في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

اعلنت السلطات الروسية انها اسقطت طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الاوكراني في مقاطعة كورسك الروسية الحدودية.

وننتقل الى مقاطعتي خاركيف وخيرسون حيث اعلنت وزارة الدفاع الروسية انها اسقطت خلال الساعات الماضية ثلاث عشرة طائرة بدون طيار.

وفي خاركيف ايضا تقول وزارة الدفاع الاوكرانية ان القوات الروسية واصلت قصفها للمدينة.

وننتقل الى ماريوبول حيث اعلن عمدة المدينة انتهاء المعارك وعودة الحياة الى طبيعتها.

والان ننتقل الى غرب اوكرانيا وتحديدا الى لفيف حيث اعلنت السلطات الاوكرانية وقوع انفجارات وحرائق في منطقتين بالمقاطعة بعد دوي صفارات الانذار فيها.

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