ملك التطبيع والتمييز

خاص بالعالم

والنظام الذي سجل سابقاته في ارتمائه في احضان العدو يرتكز الى تاريخ طويل من العلاقة مع المسؤولين في الكيان، غالباً ما افتخر به ملك البحرين حمد الذي منحته احدى مؤسسات الكيان الصهيوني، وذلك قبل عامين، جائزة افضل صديق للصهيون.

والملك الذي يلوذ بالصهاينة يمارس تمييزاً ممنهجاً تجاه مكون اساسي للشعب البحريني، في شتى المجالات والوظائف والاسلاك العسكرية والامنية على قاعدة التجنيس السياسي.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من العاصمة اللبنانية بيروت.. عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين الشيخ حسن عصفور

ومن العاصمة البريطانية لندن.. الناشط السياسي البحريني علي الفايز

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