الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

لليوم الرابع.. قطع المسلحين المدعومين تركيا المياه عن الحسكة

لليوم الرابع.. قطع المسلحين المدعومين تركيا المياه عن الحسكة
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

انقطعت مياه الشرب التي تغذي مدينة الحسكة السورية لليوم الرابع على التوالي جراء توقف ضخها من محطة مياه علوك بسبب اعتداءات الجماعات المسلحة المدعومة تركيا على الشبكة الكهربائية المغذية للمحطة.

العالم - سوريا

وبين مدير عام مؤسسة مياه الحسكة المهندس محمود العكلة في تصريح لـسانا أن واقع التيار الكهربائي المغذي لمشروع مياه علوك في ريف مدينة رأس العين المحتلة والقادم من محطة كهرباء الدرباسية شهد خلال الأيام الماضية وحتى اليوم حالة من عدم الاستقرار والانقطاعات المتكررة نتيجة قيام المجموعات المسلحة المدعومة تركيا بالاعتداء على الشبكة الكهربائية.

ولفت المهندس العكلة إلى أن سبب عدم استقرار التيار الكهربائي هو الحمولات الكبيرة من قبل المسلحين ما يتسبب بفصل التيار الكهربائي المشغل لمحطة المياه بشكل متكرر وعدم إنتاج المياه بالكميات الكافية لكي يتم ضخها إلى المشتركين موضحاً أن عودة تشغيل المحطة بطاقتها الاعتيادية تحتاج إلى إزالة هذه التعديات.

يشار إلى أن تأخر ضخ المياه إلى مدينة الحسكة يفاقم من آثار الحصار الذي تفرضه “قسد” على مركز المدينة والذي تمنع بموجبه دخول صهاريج مياه الشرب إلى الأهالي.

روابط ذات صلة

قسد ترتكب جرائم حرب في الحسكة والقامشلي

بالفيديو.. لماذا تحاصر قسد، الحسكة والقامشلي؟

أزمة مياه الحسكة مستمرة وسط عجز 'الادارة الذاتية' عن إيجاد حلول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بن حبتور: الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين أتى من إيران وليس الدول العربية

لليوم الرابع.. قطع المسلحين المدعومين تركيا المياه عن الحسكة

مرض كبدي غامض يتفشى في 12 دولة

احمد بركة: واشنطن شريكة في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

رئيس الجمهورية لسفير مونتينيغرو الجديد : ايران تعارض الحروب وقتل الابرياء في ارجاء العالم

السفير الروسي في واشنطن يصف تجميد أمريكا للأصول الروسية "بالسرقة"