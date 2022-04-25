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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
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المجلس السياسي الاعلى في اليمن: سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين شاء الحكام العرب أم أبوا
المجلس السياسي الاعلى في اليمن: ندعو لتشكيل صناديق رسمية وشعبية لدعم الشعب الفلسطيني
المجلس السياسي الاعلى في اليمن: ندعو القائمين على هذا المؤتمر لجعل عودة قضية فلسطين إلى المناهج الدراسية المختلفة من توصيات المؤتمر
المجلس السياسي الاعلى في اليمن: ندعو لتشكيل صناديق رسمية لدعم الشعب الفلسطيني
رسالة رئيس المجلس السياسي الاعلى الى مؤتمر "فلسطين قضية الامة المركزية"
بن حبتور: الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين لم يأت من الدول العربية بل من إيران ولم يكن حديثا عابرا بل صواريخ وأسلحة ضربت قلب تل أبيب
بن حبتور: القضية الفلسطينية ليست قضية أفراد ولا جماعات بل مشروع تمثله حركة المقاومة من طهران وبغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وغزة
بن حبتور: القضية الفلسطينية ليست قضية أفراد ولا جماعات بل مشروع تمثله حركة المقاومة من طهران وبغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وغزة
بن حبتور: حركة المقاومة تبدأ من طهران وبيروت ودمشق وصنعاء
بن حبتور: الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين لم يأت من الدول العربية بل من إيران ولم يكن حديثا عابرا بل صواريخ وأسلحة ضربت قلب تل أبيب
رسالة رئيس المجلس السياسي الاعلى الى مؤتمر "فلسطين قضية الامة المركزية"
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش
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