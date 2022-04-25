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الزاملي يؤكد ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني العراقي السوري

الزاملي يؤكد ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني العراقي السوري
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، على ضرورة ضبط الحدود المشتركة مع سوريا، بما يضمن منع تهريب النفط و تسلل الارهابيين، فيما دعا إلى أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية مع دمشق.

العالم - العراق

وقال مكتب الزاملي في بيان، إن الأخير "استقبل السفير السوري لدى العراق، صطام الدندح، بحضور النائب احمد الزاملي، لمناقشة أخر المستجدات في البلدين وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الزاملي، على "ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، سيما في ضبط ومراقبة الحدود المشتركة بما يضمن عدم تسلل العصابات الارهابية، والحد من عمليات تهريب النفط والعمل على وضع المعالجات اللازمة بشأن ذلك، داعياً الى اهمية تبادل المعلومات الاستخبارية حول تحركات الخلايا الارهابية، لاسيما في المناطق الرخوة التي تنشط فيها بين البلدين".

واتفق الزاملي، مع السفير السوري على "اهمية استثمار العلاقات السياسية المتوازنة الحالية للمضي نحو تعزيز الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة وتنشيط الحركة التجارية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

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