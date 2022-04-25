الكاظمي يبحث خطة توفير الكهرباء في فصل الصيف

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وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "أجرى زيارة إلى مقر وزارة الكهرباء، وترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة، حضره الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، حيث شهد الاجتماع عرض إيجاز أمام رئيس مجلس الوزراء لإجراءات الوزارة وكوادرها فيما يتعلق بالصيانة والمتابعة، وآخر استعداداتها لمواجهة فصل الصيف، والجهود المبذولة لضمان ساعات أعلى من تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين".



وتابع رئيس مجلس الوزراء "سير الاستعدادات في ملف تجهيز الغاز والكهرباء الإيرانيين، والتفاصيل التنفيذية للتخصيصات المالية الطارئة، وقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخصيص مبلغ 500 مليار دينار ضمن الخطّة التشغيلية لقطاع الكهرباء".



وتدارس الاجتماع، وفق البيان، "سير آليات التعاون بين الوزارات والجهات المعنية التي تقدم الإسناد إلى وزارة الكهرباء، فضلاً عن الجهود المبذولة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وحماية مكوّنات الشبكة الوطنية. كما استعرض العمل بخط كهرباء قضاء نكرة السلمان ، وسير العمل في محطة ميسان الاستثمارية، وإعادة تأهيل خط بيجي غرب بغداد ومتطلبات وزارة الكهرباء بهذا الشأن، فضلاً عن مشروع الخط التركي".



وجدد الكاظمي، "توجيهاته السابقة باستثمار الوقت وضرورة الاستعداد والاحتياط للحالات الطارئة، وتوفير البديل السريع في حال تعرض بعض الخطوط للخروج من الخدمة، فضلاً عن أهمية تأمين الكوادر المختصة في المواقع التي تتطلب سرعة الإجراء والمعالجة".