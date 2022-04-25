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رعد: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ

رعد: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في كلمة لمؤتمر “فلسطين قضية الامة المركزية” – صنعاء إن “وقفة الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني نعتز بها ونراهن عليها”، مؤكدا أن “العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ وقد بدأ بالتعثر داخليًا وخارجيا”.

العالم ـ فلسطين

واكد رعد “إن شعر العدو بقوتنا فإنّه سوف يتهاوى أمام صمودنا”، واضاف “ما لم يكن هم تحرير فلسطين هماً جامعا لكل الامة فالجهود سوف تتعثر.

وتابع “اللهاث الذي شهدناه وراء تطبيع العلاقات بين دول المنطقة المنهزمة والعدو اثبت انه لم ينتج مصلحة لامتنا”.

وقال رعد “معنيون في هذا المؤتمر ان نوجه اهتمامنا لدعم كل حركات المقاومة والشعب الفلسطيني.

واضاف نعتبر هذا المؤتمر مدماكا اساسيا لمواصلة النضال لتحقيق النصر القريب”.

وانطلقت بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور.

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