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عبدالسلام:بناء على مساع عمانية تم الافراج عن طاقم سفينه روابي الاماراتية التي انتهكت مياه اليمن ونقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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