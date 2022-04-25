شاهد..هكذا الإحتلال يحاول اخفاء هزيمته في الأقصى

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كما هي عادة الاحتلال الاسرائيلي حين يصيبه الفشل في القدس او غزة يحاول ان يبقي على ماء وجهه عبر عدوان في الضفة الغربية، اكثر من 20 فلسطينيا تم اعتقالهم خلال الساعات القليلة الماضية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، الاعتقالات تركزت في بلدات دير سامت وبيت امر بالقرب من الخليل، طالت اسرى محررين من حركتي الجهاد وحماس واللتان تتعرضان لضربات دائمة من الاحتلال.

قال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس: "اسرائيل لا توجه رسائل من خلال هذه الاعتقالات وانما تمارس فصلا من فصول خطتها الاستراتيجية في احكام السيطرة على الشعب الفلسطيني، بالتالي اسرائيل تخوض معنا حرب استنزاف واحد تعبيرات حرب الاستنزاف هي حملات الاعتقال التي لا تتوقف".

الاعتقال الاداري، هو ورقة بيد الاحتلال الاسرائيلي تهدف الى ملاحقة الفلسطينيين وتحديدا الناشطين منهم دون عرضهم على محاكم او توجيه اتهام مباشر لهم تحديد سقف للافراج عنهم، منذ العام 2015 اصدرت اجهزة الامن الاسرائيلية اكثر من تسعة الاف قرار بالاعتقال الاداري لفلسطينيين في الضفة الغربية، وخلال الاسابيع الاخيرة رصدت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية زيادة في هذه الاوامر.

وقال مدير مركز شمس لحقوق الانسان عمر رحال: "الاعتقال الاداري هو خرق لقانون حقوق الانسان لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال".

الاحتلال الاسرائيلي يعمل بكل الطرق لكسر شوكة الفلسطينيين، كلما زاد الاحتلال الاسرائيلي من عدوانه في الضفة الغربية فأعلم انه اصيب بهزيمة نكراء في ميدان آخر، وبانه يحاول ان يعوض ذلك بانتصار وهمي في الضفة الغربية.

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