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روسيا تحذر من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة

روسيا تحذر من خطر
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة، في وقت يستمر فيه غزو بلاده لأوكرانيا.

العالم-اوروبا

وقال الوزير الروسي إن روسيا تعمل على إبعاد خطر نشوب صراعات نووية، على الرغم من المخاطر العالية في الوقت الراهن، وتريد تقليل كل الفرص لتصعيد مثل هذه المخاطر.

وأكد لافروف أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها "بالتظاهر" بالتفاوض.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله: "إن النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض".

وحذّر لافروف من خطر "فعلي" لنشوب حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب.

ونقلت وكالة انترفاكس عن سيرغي لافروف قوله إن "الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به". وفي ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، قال إنه واثق من أن "كل شيء سينتهي بالطبع بتوقيع اتفاق..ستعتمد شروطه على الوضع القتالي على الأرض.

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