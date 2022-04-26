الجزائر ترفض تصريحات وزير الخارجية الإسباني بشأن الأزمة مع مدريد

العالم - الجزائر

وقال مساعد وزير الخارجية المكلف بملف الصحراء الغربية والمغرب العربي، عمار بلاني، مساء الإثنين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بشأن تصريحات رئيس الجزائري عبد المجيد تبون "مؤسفة وغير مقبولة".

وأكد بلاني أن "مثل هذه التصريحات لن تساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها وسيتعين على الوزير الإسباني تحمل العواقب"، مشيراً إلى رفض الجزائر للتوضيحات التي قدمتها وزارة الخارجية الإسبانية في وقت لاحق لتصريحات ألباريس.

وأضاف" الوزارة الإسبانية حاولت تصحيح الوضع مع الصحافة الإسبانية، لكننا نحوز على تسجيل صوتي يؤكد أن الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة وتتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية".

وكان بلاني يرد على تعليق لوزير الخارجية الإسباني، عندما سُئل عن تصريحات أخيرة أدلى بها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن الأزمة مع مدريد، قال فيها إنه "لا يرد على تصريحات الرئيس لأن ذلك مجرد نقاش عقيم".

وكان الرئيس الجزائري تبون قد أكد، في حوار بثه التلفزيون الجزائري السبت الماضي، بأن "ما قامت به إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا ويتعين عليها تطبيق القانون الدولي" كشرط لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجزائر ومدريد.

وبرزت الأزمة بين الجزائر وإسبانيا الشهر الماضي في أعقاب إعلان إسبانيا تغيير موقفها من النزاع في الصحراء وانحيازها للموقف المغربي، ما دفع الجزائر لاستدعاء سفيرها من مدريد حيث لم يعد إلى منصبه بعد.