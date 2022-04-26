إبقاء 'مطار صنعاء' مغلقا.. سقوط اخلاقي وتأزيم متعمد للوضع الصحي

العالم - نبض السوشيال

الحديث اليوم وامس يدور عن مطار صنعاء حيث رفضت قوى العدوان السماح بإقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء كان من المقرر انطلاقها إلى عمّان رغم أن إدارة المطار أكدت أنها أوفت بكل التزاماتها في هذا المجال.

ذلك ما اكده نائب وزير الخارجية اليمني "حسين العزي" أمس الاثنين، قائلا أن تراجع تحالف العدوان الأمريكي السعودي عن تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من قيامنا بالإفراج أحادي الجانب عن مجموعة كبيرة من أسراهم، يعكس عدم جديتهم للسير نحو السلام.

وكما اسلفنا ان العدوان يماطل في فتح مطار صنعاء، وذلك ما اكده وزير صحة حكومة الانقاذ الوطني في اليمن طه المتوكل لموقع المسيرة امس الاثنين، بقوله ان "مماطلة تحالف العدوان في فتح مطار صنعاء هو تنصل عن أهم بنود الهدنة في شقها الإنساني، وذلك ما اكده رئيس اللجنة الطبية العليا د.مطهر الدرويش الذي لفت إلى أن عدم إيفاء دول العدوان بتنفيذ الشق الإنساني من بنود الهدنة أدى إلى إصابة المرضى بوضع نفسي سيء للغاية وفاقم من وضعهم الصحي.

وفي هذا الصدد اوضح المتوكل، إن إلغاء تحالف العدوان للرحلة الأولى إلى مطار صنعاء في اللحظات الأخيرة يهدف إلى زيادة معاناة المرضى الذين كان لديهم فسحة أمل، وأن ما يروجه إعلام تحالف العدوان عن انتقائية المرضى المسافرين تافه وينم فقط عن السقوط الأخلاقي وإفلاس حجج دول العدوان لمواصلة تعطيل مطار صنعاء.

كما لفت المتوكل الى أن 30 ألف مريض مسجلون فقط لدى اللجنة الطبية العليا منذ ثلاث سنين، مؤكدا رفض تحالف العدوان كل المبادرات الإنسانية لمعالجة هذا الملف الإنساني، وإن الوزارة وانطلاقا من واجبها وحجم المعاناة لدى المرضى سعت لتوفير حيز كبير في الرحلات المحدودة "وفقا للهدنة" للمرضى ممن كانوا مسجلين ضمن الجسر الجوي الأممي الذي لم ينجز.

وزير صحة حكومة الانقاذ الوطني اليمني أكد أن تنصل تحالف العدوان عن منح تصاريح التشغيل لطيران اليمنية إلى مطار صنعاء هو بوجه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خصوصا وان تحالف العدوان مستمر في تأزيم الوضع الصحي في اليمن عبر استمرار احتجاز سفن الديزل الضروري لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.

وأما رئيس اللجنة الطبية العليا د.مطهر الدرويش فقد اوضح إن عدد المرضى الذين تم نقلهم في مشروع الجسر الطبي الجوي قليل جدا ولم يتعدوا الثلاثين مريضا من ضمن أكثر من 30 ألف مريض بحاجة للسفر ومسجلين بالجسر الطبي الجوي، وان 300 مريض ممن كانوا من المقرر سفرهم توفوا وهذا العدد هو الذي أبلغنا به والوفيات بأعداد كبيرة لم نتمكن من احصائها ويفوق 3 الآف، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراك أن دول العدوان تستخدم الملف الإنساني بمزاجها كورقة ضغط على الشعب اليمني وأنه لا بد من تدخل فوري لتحييد هذا الملف.

نواصل الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) متابعة اهم التغريدات التي انتشرت على موقع "تويتر" ضمن سياق هاشتاغ (#مطار_صنعاء)، حيث نبتدئ بتغريدة حساب وزير خارجية اليمن "حسين العزي" الذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي قائلا: أنصارالله - اليمن (عشت إيماني وحبي أمميا .. ومسيري فوق دربي عربيا .. وسيبقى نبض قلبي يمنيا .. لن ترى الدنيا على أرضي وصيا) صفحة شخصية.

جاء في تغريدة العزي ليوم امس الاثنين قوله: إن "تراجع تحالف العدوان ومرتزقته عن تسيير الرحلات جاء بعد ساعات فقط من قيامنا بالإفراج أحاديا عن مجموعة كبيرة من أسراهم يعكس بوضوح عدم وجود أي رغبة لديهم في السير نحو السلام وعدم استعدادهم للانخراط في أية إجراءات عملية لبناء الثقة ولا تفسير لموقفهم غير هذا- ع الأقل- حتى يثبتوا العكس".

وفي تغريدة ثانية لطيفة غردها اليوم الثلاثاء وتحديدا قبل ساعة من اعداد هذه الحلقة من (نبض السوشيال)، غرد حساب وزير خارجية اليمن "حسين العزي" منقد اصحاب الامزة المتخاذلة بقوله: أيام الصراع بين موسى وفرعون كان منطق المنافقين يتجه لتحميل موسى ومن معه المسؤولية في كل سيئة أومعاناة وعبر التاريخ بقي هذا المنطق لصيقا بالخطاب المهزوز والنفسيات اللزجة التي تعفنت باالذنوب والجهل والفشل الآية: (فإذا جاءتهم الحسنةقالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه)

غرد حساب المواطن اليمني (ابو هاشم الهاشمي.. حساب بديل) قائلا:

#وزير_الصحة مايروجه إعلام تحالف العدوان عن انتقائية المرضى المسافرين تافه وينم فقط عن السقوط الأخلاقي وإفلاس حجج دول العدوان لمواصلة تعطيل #مطار_صنعاء تحالف #العدوان مستمر في تأزيم الوضع الصحي في #اليمن عبر استمرار احتجاز سفن الديزل الضروري لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية #عدن

غرد حساب المواطن اليمني (يوسف همدان) مهددا "ضمنا" في تغريدته مطار الرياض السعودي على مستوى مبدأ (العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم) بالقول:

إغلاق مطار صنعاء يعادله إغلاق مطار الرياض الاحداثيات بالدقة لمرابض الطائرات #مطار_صنعاء #مطار_الرياض

غرد حساب الناشط اليمني (يحيى ابو زكريا اليماني) الذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي بالقول: (‏‏‏يمني عربي مسلم حر يرفض الظلم والعدوان ويدافع عن قضايا الامة الاسلامية والقضايا الانسانية)، حيث غرد ابو زكريا قائلا: ان #التصعيد_مطلب_شعبي حقيقة الهدنة المؤقتة اعلموا إنما طلبت دول العدوان الهدنة لاعادة ترتيب أوراقها والاستعداد لمرحلة جديدة من العدوان ستلاحظون ذلك من خلال عدم التزام تحالف العدوان بنقاط الهدنة التي تم الاتفاق عليها ومنها فتح #مطار_صنعاء وعدم قرصنة السفن في #ميناء_الحديدة

نشر المغرد اليمني (عبد الله بحنان) 2 الذي كتب عبارة في بروفايله الشخصي قال فيها (‏‏‏إعلامي يمني _ من أحب الحياة عاش ذليلا)، نشر (بحنان) تغريدة متضمنة وثيقة لنص اتفاق الهدنة وغرد قائلا:

اليكم نص أتفاق الهدنة ومن ضمنها رحلتين جويتين اسبوعياً عبر #مطار_صنعاء فل يخرس المرتزقة الرخاص الذين يتلذذون بحصار الشعب اليمني.

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع حساب قناة المسيرة اليمينية (شاهد المسيرة) التي نشرت في تغريدتها تقريرا مصورا عن تداعيات مماطلة وتعنت العدوان في فتح #مطار_صنعاء وغردت قائلة:

شاهد | تداعيات رفض العدوان تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء أوضح وزير الصحة العامة أن تنصل العدوان عن منح تصاريح التشغيل لطيران اليمنية الى #مطار_صنعاء هو بوجه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمتابعة التقرير كاملا: https://almasirah.news/post/211498/

@yemen_sameer

#شاهد_المسيرة

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