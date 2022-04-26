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أنطونوف: واشنطن ترید إطالة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أنطونوف: واشنطن ترید إطالة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن سلوك واشنطن يعكس رغبة في إطالة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأي وسيلة.

العالم - روسیا

ولدى تعليقه على نية البيت الأبيض طلب اعتمادات إضافية من الكونغرس لضمان التدفق المستمر للأسلحة إلى أوكرانيا، تساءل السفير الروسي ما إذا كان من الأفضل "استخدام هذه الأموال لخدمة الأمريكيين، الذين تضرروا من التضخم القياسي في بلادهم؟".

وأضاف السفير: "من الواضح أن تصرفات واشنطن تخفي الرغبة في إطاله أمد العملية الخاصة الروسية بأي وسيلة، في محاولة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا، والقتال حتى آخر أوكراني".

ويرى السفير الروسي، أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على بؤرة عدم الاستقرار في أوروبا، "لكي تحشد الحلفاء الغربيين حولها من أجل الاحتفاظ بموقع الولايات المتحدة على المسرح العالمي".

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