الجيش الليبي يحبط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" جنوب سبها

العالم - ليبيا

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إن العملية العسكرية ضد مجموعات "داعشية" بمنطقة غدوة استمرت لمدة ساعة مساء أمس الاثنين.

وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية طوقت كامل المنطقة، وبدأت بتمشيطها للقبض على ما تبقى من هذه الجماعات.

وأضاف البيان أن قوات الجيش صادرت خلال هذه العملية عددا من الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى عدد كبير من المتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقل هذه المجموعات، فيما تم رصد مسؤول التفخيخ والقيادي المتشدد التونسي هشام بن هاشمي ضمن هذه المجموعة.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء "73 مشاة" التابع للقيادة العامة بالجيش الليبي، عن التصدي لمجموعة مسلحة حاولت دخول سبها عبر منطقة غدوة، وفرارهم باتجاه جنوب مرزق.