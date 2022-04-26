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تعليق جديد للرئيس التركي على عملية "قفل المخلب" شمال العراق

تعليق جديد للرئيس التركي على عملية
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها القوات التركية لملاحقة عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق تجري وفق القانون الدولي.

العالم-تركيا

وقال أردوغان إن "تركيا تواصل عملياتها في الخارج، انطلاقا من إيمانها بأن أمنها يبدأ من خارج حدودها، وأنها ستواصل عملياتها لحين إحكام سيطرتها على حدودها الجنوبية بشكل تام بحيث لا يتمكن أي أحد من التسلل إلى البلاد أو الهروب منها"، وفقا لوكالة "الأناضول"

وأضاف أن "العملية شأنها شـأن العمليات الأخرى ل‍تركيا، تجري بما يتماشى مع القانون الدولي بشكل تام، انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة وصولا إلى الاتفاقيات الثنائية مع جيرانها".

وتابع: "تركيا تحرص كل الحرص على عدم تضرر أي مدني أو أي إرث ثقافي خلال العملية، وأنها لم تتعرض لأي اتهامات من هذا القبيل حتى اليوم"، بحسب قوله.

وختم بالقول: "تركيا تمتلك القوة والإرادة والحزم اللازم لضمان أمنها بنفسها، وأنها لن تسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.. أود أن أذكر مرة أخرى بأننا سنحبط هذا المخطط القذر والدموي عاجلا أم آجلا"، بحسب تعبيره.

وأطلقت تركيا عملية "قفل المخلب" ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وزاب وأفشين - باسيان شمالي العراق.

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