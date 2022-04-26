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روسيا تستقبل نحو 990 ألف لاجئ من إقليم دونباس وأوكرانيا

روسيا تستقبل نحو 990 ألف لاجئ من إقليم دونباس وأوكرانيا
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 990 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا منذ بداية تصاعد النزاع العسكري، وخلال الـ24 الساعة الماضية وصل 12.7 ألف شخص.

العالم - روسيا

وقال أحد ممثلي خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، إن "نحو 986800 لاجئ عبروا حدود الدولة الروسية منذ بداية الصراع، بينهم 179900 طفل".

وكان إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين من جمهوريتي دونباس، قد بدأ في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، على خلفية التصعيد في المنطقة. وعقب ذلك، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين .

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس و أوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محددا الهدف من العملية العسكرية حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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