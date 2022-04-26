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بدم بارد ..الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بالضفة ويزيد الخناق على الاقصى

بدم بارد ..الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بالضفة ويزيد الخناق على الاقصى
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني متأثراً بجروح اُصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة اريحا في الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن قوة مستعربة وبمساندة من جيش الاحتلال تسللت الى مخيم عقبة جبر، واختطفت أحد الشبان قبل أن تندلع مواجهات أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

العالم - فلسطين

مواجهات حادة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية ... مصادر محلية اكدت ان قوة خاصة من المستعربين اقتحمت مخيم عقبة جبر بمساندة جيش الاحتلال الاسرائيلي واعتقلت عددا من الشبان الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع اهالي المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى الى استشهاد شاب متاثرا بجراحه التي اصيب بها في راسه وإصابة اخرين بجروح كما اعتقلت عدد من الشبان.

وعلى اثر ذلك شنت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات طالت عددا من المواطنين في الخليل والقدس وغزة ، كما جرفت أراضي واسعة من المواطنين في قرية الجبعة ، جنوب غرب بيت لحم.

ومع حلول الليلة السابعة والعشرين من ليالي شهر رمضان المبارك الاحتلال يفرض قيودا جديدة على الوافدين الى المسجد الاقصى بالسماح لمن هم فوق الخمسين عاما من الرجال بالوصول دون تصاريح الى المسجد الاقصى.

كما اشترط على الذين تتراوح أعمارهم من الاربعين وما فوق الحصول على تصاريح قبل دخول المسجد مما ستحرم هذه القيود شريحة كبيرة من الشبان الصلاة واحياء ليلة مباركة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى.

وفي المقابل حذر عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية ، من محاولة الاحتلال تثبيت وقائع جديدة في القدس، مشددًا على أنه ليس أمام المقاومة سوى التصدي لمخططاته.واعتبر ان استبسال المقدسيين وتهديدات المقاومة أجبرت الاحتلال على منع ذبح القرابين، ومنع مسيرة الأعلام.وشدد على أن التطبيع في المنطقة لن يجلب للدول المطبعة المنافع، ولا يحقق للاحتلال أمانيه بإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني صاحب القرار بهذا الشأن.

يشار إلى أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تصاعدت في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن المرابطين تصدوا لهذه الاعتداءات، بثباتهم ورباطهم داخل باحات المسجد.

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