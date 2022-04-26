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العراق: تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداء على رئيس "امتداد"

العراق: تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداء على رئيس
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على رئيس كتلة امتداد النيابية النائب محمد نوري عزيز من قبل قائممقام قضاء الشافعية في محافظة الديوانية.

العالم - العراق

وقال الزاملي في بيان: "تابعنا وباهتمام بالغ حادثة الاعتداء غير المسبوقة الصادرة من قائممقام قضاء الشافعية في محافظة الديوانية والمجاميع المحسوبة عليه، على رئيس كتلة امتداد النيابية النائب محمد نوري عزيز وعناصر حمايته الشخصية، أثناء قيامه بواجباته الدستورية الرقابية التي تملي عليه متابعة المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن".

وأدان الزاملي "مثل هذه الأفعال التي لا تنم عن مواقف مسؤولة ومنضبطة"، داعياً "الجهات القضائية المختصة الى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين وبما يحفظ من هيبة المؤسسة التشريعية".

وأضاف: "وجهنا بتشكيل لجنة تحقيقية نيابية، برئاسة النائب حيدر شيخان، وعضوية كل من النواب حيدر الحداد، سهام الموسوي، باسم الغرابي، ناظم الشبلي، لمتابعة حيثيات الحادثة ونتائج التحقيقات مع الجهات المعنية".

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