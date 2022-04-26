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تشاهدون الليلة في بانوراما..

اليمن، مبادرات صنعاء لإنجاح الهدنة...موسكو تحذر الغرب من حرب عالمية

اليمن، مبادرات صنعاء لإنجاح الهدنة...موسكو تحذر الغرب من حرب عالمية
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، ما كشفه رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام عن الافراج عن طاقم السفينة الاماراتية روابي بناء على مساع عمانية.

العالم - بانوراما

ولا تزال دول العدوان تماطل في تنفيذ بنود اتفاق التهدئة ومعه يستمر اقفال مطار صنعاء ومرفأ الحديدة بانتظار تنفيذ الهدنة ورفع المعاناة الانسانية عن اليمنيين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من اندلاع حرب عالمية ثالثة وصراع نووي في ظل تزايد التوترات بين موسكو والغرب. واعتبر ألا حاجة لوساطة من اجل المفاوضات مع أوكرانيا.

وحذر لافروف كم ان التسليح الغربي لاوكرانيا يشكل خطرا مباشرا على روسيا، وان هذه الاسلحة ستكون هدفا مشروعا في حال وصولها الى هناك.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. اليمن، مبادرات صنعاء لإنجاح الهدنة...موسكو تحذر الغرب من حرب عالمية

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