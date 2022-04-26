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شاهد بالخريطة/ تطورات اليوم الـ62 للحرب في اوكرانيا

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تنقل لكم قناة العالم بالتفاصيل والخرائط تطورات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوما بيوم.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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