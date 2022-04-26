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في منبر القدس

شاهد.. العامري: المقاومة العراقية حاضرة لمعركة تحرير فلسطين

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس تحالف الفتح بالعراق هادي العامري فصائل المقاومة العراقية حاضرة لمعركة تحرير فلسطين.

العالم - العراق

وقال هادي العامري في كلمه له في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي : نقف اليوم اجلال واكبار ليوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كما اعلنه الامام الخميني قدس سره.

واضاف العامري الى ان احتلال فلسطين جريمة يجب ان تنتهي ، لافتا الى ان القدس جرح عميق في وجدان الأمة.

واشار العامري الى وجوب بقاء يوم القدس مشروع الامل والمقاومة لاستنهاض الامة وشحذ الهمم وبتعبئة الطاقات للاستمرار بالمعركة.

واكد العامري ان فصائل المقاومة العراقية حاضرة لمعركة تحرير فلسطين، وان المقاومة العراقية تنهض بحمل الامانة الثقيلة وتشعر بعظم الارتباط بين تحرير العراق وتحرير القدس، وان مواقف الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا هي مع القدس وتحرير فلسطين.

ولفت العامري الى ان الاحتلال طور اساليبه حتى باتت اصابعه الخفية تتلاعب بالعراق، وان ادراك حقيقة العدو هي بداية تحقيق النصر، وان الكيان الصهيوني كيان طارئ وعصابات شريرة، وهادي العامري : الكيان الصهيوني زائل وان "اسرائيل " زائلة بوعد الله ورسوله.

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