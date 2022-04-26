العالم - خاص بالعالم

عبدالسلام وفي تغريدة له لفت الى انه تم الافراج عن طاقم السفينة الإماراتية روابي التي دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية.



هذا واعلنت سلطنة عمان انها سهلت اطلاق سراح عدد من الجنسيات من بينهم بريطانيون كان متحفظا عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة .

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان ان المفرج عنهم ثلاثة بريطانيين وفلبيني وسبعة هنود واندونيسي واثيوبي وان دول هولاء قدمت التماسا لسلطنة عمان وقامت السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء التي تجاوبت مع المساعي العمانية .



وضمن خطوات التهدئة وحسن النية ،أعلنت حركة انصار الله اليمنية تقديم عرض جديد للأمم المتحدة يشمل إطلاق سراح مئتي أسير من كلا الطرفين قبيل عيد الفطر المبارك.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحركة إن سبب العرض الجديد هو تأخر الالتزام باتفاقية تبادل الأسرى، واضاف أن الحركة تنتظر ردا من تحالف العدوان السعودي.



في المواقف رأى وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي،أنه لو كانت قوى العدوان صادقة لفتحت مطار صنعاء الدولي لسفر المرضى ولما اعترضت على السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة .



وأدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان استمرار تحالف العدوان في خرق الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة والمتفق عليه.

واستنكر التحالف في بيان استمرار تحالف العدوان في إغلاق مطار صنعاء الدولي وعدم السماح بتسيير الرحلات وكذا استمرار أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية.



وضمن المماطلة بتنفيذ بنود الهدنة ،أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تأجيل أول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي، كانت مقررة الاثنين .

وقالت هيئة الطيران المدني إن تحالف العدوان رفض منح الشركة اليمنية تصريح تشغيل رحلتها من مطار صنعاء واتهمت تحالف العدوان بالتنصل عن التزاماته، ومضاعفة معاناة الشعب اليمني، بينما يسعى لتضليل الرأي العام الدولي.

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