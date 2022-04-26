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بماذا ذكّر بوتين الامين العام للامم المتحدة؟

بماذا ذكّر بوتين الامين العام للامم المتحدة؟
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الأذهان “سابقة كوسوفو”، خلال حديثه عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وخلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، ذكر بوتين بقرار محكمة الأمم المتحدة حول كوسوفو القاضي بأنه “في الحالات المتعلقة بحق تقرير المصير لا يعتبر كيان معين ملتزما بطلب موافقة السلطات المركزية للدولة التي يعلن الانفصال عنها”.

وأشار بوتين إلى أن “الكثير من الدول الغربية اعترفت باستقلال كوسوفو بعد إعلان الإقليم انفصاله عن صربيا في 2008″، وأكد أنه “كان من حق الجمهوريتين في دونباس إعلان الاستقلال لأن السابقة القانونية قد نشأت”.

وأوضح بوتين “نحن عملنا نفس الشيء تجاه جمهوريتي دونباس، وبعد أن قمنا بذلك توجهتا إلينا بطلب تقديم المساعدة العسكرية لهما في التصدي للدولة التي تخوض عملية عسكرية ضدهما”، وقال “كان من حقنا فعل ذلك بالتوافق التام مع المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

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بماذا ذكّر بوتين الامين العام للامم المتحدة؟

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