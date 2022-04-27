شاهد..لهذا السبب تعالت صرخة يوم القدس في العالم!

العالم - خاص بالعالم

وقال ابو غزة في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الامام الخميني رضوان الله عندما أطلق يوم القدس العالمي، عندما فجر ثورته الاسلامية في ايران، حورب هذه الثورة من المحور الامبريالي الصهيوني والانظمة التابعة له في المنطقة؛ لأنها أصبحت تهديدا وجوديا لهذا المحور.

واوضح الباحث بالشؤون الاسرائيلية، ان صرخة يوم القدس زادت وتيرتها في العالم، حيث اصبح الملايين من العرب والمسلمين يحيون هذه الشعيرة في آخر جمعة من رمضان في كل عام، لانهم يعتبرونها يوما من ايام الله وذلك انتصارا لفلسطين والقدس ومظلومية الشعب الفلسطيني.

وأكد ابوغزة، ان احتلال الاسرائيلي لا يهتم بتصريحات الدول العربية المطبعة، إنما قلق من مخرجات منبر القدس الموحد الذي جمع رموز المقاومة العربية والاسلامية؛ لأن من يهدد وجود وكيان هذا الاحتلال هو محور المقاومة وليس من طبع وباع القضية الفلسطينية بأرخص الاثمان.

وبين ابو غزة أن عمود خيمة محور المقاومة هي الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث تنضوي تحت عباءتها احزاب ودول محور المقاومة الباقية.

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