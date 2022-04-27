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بالصور.. وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة تنديداً بحصار ميليشيا "قسد"

بالصور.. وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة تنديداً بحصار ميليشيا
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

نظم أهالي الحسكة وقفة احتجاجية تنديداً بالحصار الذي تفرضه مليشيا “قسد” على مدينتي الحسكة والقامشلي ورفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي.

العالم-سوريا

يتبع…

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