هل سيكون احياء يوم القدس بالمنامة كما كان في السنوات الماضية؟

خاص بالعالم

كما يتطرق البرنامج الى استعدادات الشعب البحريني لاحياء يوم القدس العالمي وسط العاصمة المنامة، وهذا يؤكد ان الشعب البحريني يرفض رفضاً قاطعاً تطبيع النظام وتنازله عن القدس الشريف، في ظل اندفاع غير مسبوق وتسارع في وتيرة التطبيع من قبل انظمة في دول الخليج الفارسي.

هذا الموضوع يناقشه البرنامج مع الناشط والاعلامي السياسي البحريني ابراهيم المدهون، الذي اكد ان لكل حدث مناسبة ولكن تتغير بعض الاوقات المناخية والسياسية، ولذلك فان الشعب البحريني يصر على اقتفاء على ما قام به الاجداد الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل فلسطين وترسخت القضية الفلسطينية في افئدة ودماء الشعب البحريني بحيث اصبحت قضية مبدئية وعقائدية لا يمكن التنازل عنها.

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