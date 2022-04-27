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خيار وارد، بل ملامح تطبيقه أخذت تلوح بالأفق بعد تصريحات لقيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني فحواها أن نواب الحزب وعددهم 31 نائبا مستعدين للتحالف مع الجهة التي تشكل الجبهة الاكبر عددا في البرلمان في اشارة الى امكانية الانسلاخ من تحالف انقاذ وطن الذي يجمعهم والكتلة الصدرية.



في مطبخ الاطار التنسيقي 'الكتلة التي نجحت بتحقيق أكثر من الثلث بما يعطل جلسات البرلمان'، تعد العدة لطرح مبادرة جديدة، وهدفها ايجاد مخرج للأزمة، تقول قيادات في الاطار انها جاءت بناء على مفاوضات مستمرة مع الأطراف كافة:

وتسبب استمرار الانشقاق داخل المكونين الشيعي الذي انقسم الى بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي والانشقاق الكردي بين الديمقراطي الكردستان والاتحاد الوطني، الى تعثر في تحقيق نصاب جلسات اختيار رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل حكومة وفق مفرزات انتخابات تشرين التي جرت العام الماضي.

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