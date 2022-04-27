الخارجية الروسية: الغرب يقود 'لعبة الموت' بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

العالم - روسيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تزويد الدول الغربية لنظام كييف بالأسلحة العسكرية لمواجهة روسيا.

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إن "منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب ويتبين أن هدف هذه الدول ليس تحقيق السلام".

وأضافت زاخاروفا، قائلة إن "إمداد أوكرانيا بالسلاح يؤدي إلى زيادةٍ في مقتل الأشخاص والأرواح، معتبرةً أن هذا ليس تعاونًا عسكريًا تقنيًا سلميًا وليس تبادلًا للخبرات، بل هو إمداد منطقة الصراع بالسلاح لمواصلة إراقة الدماء.