باكستان.. بيلاوال بوتو يؤدي القسم كوزير للخارجية في حكومة شهباز شريف

العالم - باكستان

وقال المصدر لـ"وكالات": "بيلاوال بوتو أدى القسم اليوم وزيرا للخارجية".

وشهد الرئيس الباكستاني عارف علوي أداء القسم لرئيس حزب الشعب الباكستاني في ايوان الصدر. كما حضر فعالية أداء القسم رئيس الوزراء شهباز شريف، إلى جانب أعضاء الحكومة الآخرين.

كانت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف قد أدت، في 19 نيسان/أبريل، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بالنيابة ورئيس مجلس الشيوخ، محمد صادق سنجراني، فيما رفض الرئيس الباكستاني الإشراف على عملية القسم للوزراء.

وضم مجلس الوزراء في المرحلة الأولى 30 وزيرا وأربعة وزراء دولة وثلاثة مستشارين، معظمهم من حزب الرابطة الإسلامية (نواز) وحزب الشعب.

وتولت حنا رباني خار، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية، نفس المنصب مرة أخرى، وهي إحدى القيادات النسائية البارزة لحزب الشعب.

وانتخب البرلمان الباكستاني، شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتاً في البرلمان.

وخرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية، للتعبير عن تأييدهم له؛ بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن عمران خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".

وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة السياسية، التي اتحدت تحت راية "الحركة الباكستانية للديمقراطية"، حشدت مؤيديها للإطاحة بحكومة عمران خان، وخرجت بمظاهرات حاشدة ومسيرة طويلة من مدينة لاهور شرقي باكستان وانتهت بمدينة إسلام أباد، للمطالبة بتنحي عمران خان عن منصبه، واتهمته وحكومته بالفساد والفشل في سياسته الاقتصادية والخارجية.

وتمت إقالة رئيس الوزراء الباكستاني عن منصبه، بعد أن قضى نحو ثلاث سنوات ونصف، عصفت بها متغيرات متعددة منها سياسية واقتصادية وكذلك جائحة كورونا.