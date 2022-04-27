الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-04-2022

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-04-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 26-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يبحث مع شركة هواوي آلية المباشرة بمشروع الأتمتة

أعلى محكمة إدارية في فرنسا تلغي قرار إغلاق مسجد لأول مرة

التعرض لهذه المواد يحمل خطر تلف الكبد وأمراض أخرى.

شمال سوريا.. مسؤول بـ"فرقة الحمزة" يخطف طفلا ويهدد عائلته بالقتل

محمود عباس الى عمان للقاء ملك الأردن

بالفيديو.. وقفة إحتجاجية في الحسكة رفضاً لممارسات"قسد"