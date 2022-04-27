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دمشق تؤكد مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

دمشق تؤكد مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أن سوريا ستشارك في فعاليات الدورة القادمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

العالم - سوريا

وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك، إن الوفد السوري مؤلف من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، ووزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، إلى جانب مشاركة من القطاع الخاص عبر ممثلين لاتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة.

ويعقد المنتدى في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو المقبل.

ويعتبر المنتدى حدثا تجاريا واقتصاديا عالميا، ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، منذ عام 1997؛ واعتبارا من عام 2005 بات يعقد تحت رعاية الرئيس الروسي.

وفي العام 2021، أصبح المنتدى أول وأكبر حدث تجاري في العالم، ينعقد وجها لوجه (حضور شخصي)، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم؛ وتم تنظيم الحدث باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى مدار أربعة أيام من العمل، حضر إلى المنتدى أكثر من 13.5 ألف مشارك من 141 دولة.

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