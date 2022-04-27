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تجديد أضرحة اهل البيت في مصر..

الرئيس المصري يفتتح مسجد الحسين بعد اعمال التجديد

الرئيس المصري يفتتح مسجد الحسين بعد اعمال التجديد
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسجد الإمام الحسين ع، في القاهرة، بعد أعمال التجديد التي شملها المسجد.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي افتتح مسجد الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للامام الحسين.

وشارك السيسي في الافتتاح، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، ورافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك مفضل محمد حسن، ممثل السلطان بمصر.

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لسلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين لجهوده واهتمامه الدائم تجاه أضرحة آل البيت عليهم السلام.

ويأتي تطوير مسجد الحسين في إطار توجيهات سلطات القاهرة بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة الحسين ع، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب س، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات.

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