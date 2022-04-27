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عون يتهم دولا بإطالة أزمة النازحين السوريين في لبنان

عون يتهم دولا بإطالة أزمة النازحين السوريين في لبنان
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون دولا أجنبية بانها تساهم بإبقاء النازحيين السوريين في لبنان متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا وهو أمر لا يمكن القبول به.

العالم -لبنان

وقال عون ما يرتّبه وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية، و ان الدول الخارجية تساهم في إبقائهم في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم، بدل ان يكون ذلك بعد عودتهم الى بلدهم لمساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا وهو امر لا يمكن القبول به في ظل نسبة الكثافة التي يشهدها لبنان ووصلت الى 600 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، لان الحل السياسي اثبت في اكثر من بلد انه طويل الأمد وقد لا يتحقق على غرار ما حصل في قبرص وفي فلسطين، ويجب العمل على عودة النازحين الى سوريا، خصوصاً وان الامن بات متوافراً هناك.

واكد الرئيس عون، انه مؤمن بقيامة لبنان، ويعمل من اجل هذا الامر، داعياً الى التعاون للوصول الى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على امل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها.

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