عبداللهيان يجري مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني الجديد

العالم - ايران

قدم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حسين أمير عبد اللهيان ، تهانيه لـ"بلاول بوتو زرداري" على تعيينه وزيرا جديدا للخارجية الباكستانية وتمنى له التوفيق.

وأضاف أمير عبد اللهيان مخاطبا بوتو زرداري: "أتمنى أن نشهد نموا في العلاقات بين البلدين خلال فترة توليكم الجهاز الدبلوماسي الباكستاني".

وقال رئيس السلك الدبلوماسي لبلادنا: "تحتفل جمهورية إيران الإسلامية وباكستان هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعلاقاتهما ، ويمكن أن تصبح هذه العلاقات ، التي تستند إلى قواسم مشتركة ثقافية وتاريخية ولغوية واسعة النطاق ، نموذجًا للعلاقات. بين الدول الإسلامية ".

وقال رئيس السلك الدبلوماسي الايراني: "تحتفل جمهورية إيران الإسلامية وباكستان هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعلاقاتهما ، ويمكن أن تصبح هذه العلاقات ، التي تستند إلى قواسم مشتركة ثقافية وتاريخية ولغوية واسعة النطاق ، نموذجًا للعلاقات. بين الدول الإسلامية ".

وقال أمير عبد اللهيان: "لدينا قضايا مختلفة للتعاون على جدول الأعمال ونسعى بقوة لتحسين العلاقات في جميع الأبعاد".

وأضاف: "مهمتنا هي خلق دعم وتسهيلات جديدة متبادلة يتوقعها قادة وشعب البلدين".

بدوره شكر وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية ، بوتو ، نظيره الإيراني على تهنئته الصادقة ، وأشار إلى علاقات باكستان الطيبة مع الدولة الإيرانية الصديقة ، والقواسم المشتركة الشعبية والتاريخية والثقافية بين البلدين.

كما أعرب وزير الخارجية الباكستاني الجديد عن تصميم إسلام أباد على تعزيز العلاقات الثنائية ، وأعرب عن أمله في توسيع العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين بشكل أكبر من خلال إزالة العقبات القائمة.

هذا ودعا أمير عبد اللهيان بوتو لزيارة الجمهورية الإسلامية الايراني.