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كلمة مرتقبة للناطق باسم سرايا القدس "أبو حمزة" اليوم يتخللها إعلان مهم

كلمة مرتقبة للناطق باسم سرايا القدس
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يُلقي الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أبو حمزة"، ظهر اليوم الخميس 28 ابريل 2022، كلمة مهمة، وذلك بمناسبة يوم القدس والعالمي.

العالم-فلسطين

وأفاد موقع سرايا القدس، أن كلمة "أبو حمزة" المرتقبة يتخللها إعلان مهم.

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كلمة مرتقبة للناطق باسم سرايا القدس "أبو حمزة" اليوم يتخللها إعلان مهم